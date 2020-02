NoWater: Influencer verzichten auf Wasser, um gesünder zu leben

Innsbruck –„Ich glaube, dass man sich nicht mit Wasser hydriert – Wasser spült den Körper“ wird Influencerin Alise Miksta vom Lifestyle-Magazin Vice zitiert. Daher verzichtet die Lettin seit rund einem halben Jahr gänzlich auf Wasser – sofern man ihren geteilten Beiträgen auf der Instagram-Seite Glauben schenken kann. Stattdessen setze sie darauf, Wasser zu „essen“, also in Form von püriertem Obst und Gemüse: „Wenn man Rohkost und Obst isst, braucht man in Wahrheit kein Wasser.“

Yogalehrerin und Influencerin Sophie Prana behauptet gegenüber Vice gar, sie habe seit über einem Jahr keinen Tropfen Wasser getrunken. Flüssigkeit hole sie sich u. a. von Melonensaft und Kokosnusswasser. „Es ist das Beste, was ich je in meinem Leben getan habe“, zeigt sich die Österreicherin überzeugt.

Unter dem Hashtag „#NoWater“ finden sich nun schon zahlreiche Beiträge von Personen, die dem Trend folgen und es ihren Vorbildern, den Influencern, nachmachen. „Viele der Influencer im Ernährungsbereich sind selbst ernannte Experten, die ohne Fachwissen teils gefährliche Tipps geben. Ich erlebe in der Beratungspraxis oft, dass viele gar nicht mehr wissen, was sie noch essen sollen oder dürfen. Das betrifft leider alle Altersgruppen“, ist die Innsbrucker Diätologin Edburg Edlinger alarmiert.

Um den Organismus im Fall der „#NoWater“-Bewegung also in Schwung zu halten, müsste eine große Menge an Früchten verzehrt oder in Form von gepressten Säften getrunken werden. Theoretisch möglich, praktisch über einen längeren Zeitraum wohl kaum umsetzbar. „Das wären dann etwa zwei Kilo Wassermelonen pro Tag. Betätigt man sich körperlich, braucht man gar drei Kilo. Ich selbst esse täglich gerne Obst, aber bei dieser Menge wird mir nach vier Tagen schlecht. Der Körper ist nicht dafür gemacht. Der Konsum von solchen Obstmengen führt bei fast allen Menschen zu einer Fruktoseintoleranz mit entsprechenden Symptomen“, stellt Tilg klar.