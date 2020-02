Stadt Lienz will Tempo wieder selbst kontrollieren

Inzwischen hat sich die Rechtslage wieder geändert, und darauf setzt die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Wir hoffen, in absehbarer Zeit selbst kontrollieren zu können“, sagt Blanik. Der Kauf von ein oder zwei Laser-Radargeräten, die abwechselnd an sechs Standorten aufgestellt werden sollen, ist geplant. Stehen sollen die Tempomesser beim Kindergarten Eichholz in der Hochschoberstraße, bei der Kirche zur Heiligen Familie, bei der Handelsakademie in der Dolomitenstraße, beim Gymnasium Lienz in der Maximilianstraße, in der Adolf-Purtscher-Straße und in der Schillerstraße.