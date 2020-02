Ein teures Vergnügen für die Kinder in Schwaz

Schwaz –Schnäppchen ist die geplante Spielplatzerweiterung am Königfeld in Schwaz keines. Aber für den Jugend- und Familienausschuss ist es an der Zeit, den Spielplatz dort auszubauen, und das in einem qualitativ guten Ausmaß, denn die Anwohnerdichte rund ums Königfeld sei sehr hoch und die Bedürfnisse der großen und kleinen Kinder recht unterschiedlich.