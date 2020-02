Baur vor TSD-U-Ausschuss, Schelte für die Bayern

Der Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) geht endgültig in die heiße Phase. Mittwoch wird die ehemalige Sozialreferentin LR Christine Baur (Grüne) befragt. Wegen der Flüchtlingsgesellschaft stand sie in den vergangenen Jahren stets in der Kritik. Baur hat auch die umstrittenen Gehaltserhöhungen für den ehemaligen TSD-Geschäftsführer Harald Bachmaier abgesegnet. Innerhalb von vier Jahren erhöhte sich sein Jahresgehalt nämlich um nicht weniger als 40.000 Eur­o. Der Ex-Geschäftsführer gab dem U-Ausschuss einen Korb und wird nicht als Auskunfts­person zur Verfügung stehen.