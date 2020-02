Ex-Freundin in Innsbrucker Hotel fast erwürgt: Mann (25) sitzt in U-Haft

Und zwar in der Nacht zum Samstag im Hotel Penz am Innsbrucker Fürstenweg. Gegen zwei Uhr schlug der Mexikaner mit den Fäusten seine Ex-Freundin (23) zu Boden, die an der Rezeption arbeitete. Dann würgte der Mann die Einheimische, bis sie bewusstlos war. Ein Hotelgast hörte verdächtige Geräusche, ließ sich zunächst aber vom Mexikaner beschwichtigen. Als der Angreifer sein Opfer in den ersten Stock schleppte, traf er erneut auf den Zeugen. Und der schlug angesichts der Bewusstlosen sofort Alarm.