AK-Studie: Ärmere Haushalte heizen noch öfter mit Kohle

Rund 1 Million bzw. 27 Prozent der Haushalte in Österreich verwenden Gas als häufigsten Energieträger, gefolgt von Fernwärme (25 Prozent), Brennholz und Heizöl (je 16 Prozent). Strom folgt an fünfter Stelle, darauf Holzpellets. Alternative Energieträger (3 Prozent) und Kohle (0,5 Prozent oder 18.000 Haushalte) werden am wenigsten häufig genutzt. Hauszentralheizungen, die von knapp der Hälfte aller Haushalte verwendet werden, werden zu ähnlich gleich großen Teilen mit Brennholz, Heizöl oder Gas geheizt, Einzelöfen (6 Prozent der Haushalte) hingegen vorwiegend mit Brennholz. Etagenheizungen oder Elektroheizungen werden von 12 bzw. 4 Prozent der Haushalte verwendet.

Regionale Unterschiede gibt es vor allem bei den verwendeten Energieträgern: In Südösterreich wird neben Fernwärme und Heizöl besonders oft Brennholz verwendet, in Westösterreich hingegen Heizöl und in Ostösterreich Gas und Fernwärme. Kohle, die von 18.000 Haushalten genutzt wird, kommt überdurchschnittlich häufig im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark vor.