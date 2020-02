Einigung auf Entwurf für Waffenstillstandsabkommen in Libyen

Die libyschen Konfliktparteien haben sich nach UNO-Angaben auf einen „Entwurf für eine Waffenstillstandsvereinbarung“ geeinigt. Dem Vorschlag zufolge sollen die Vereinten Nationen die „sichere Rückkehr vertriebener Zivilisten“ in ihre Herkunftsgebiete beaufsichtigen, teilte die UNO-Unterstützungsmission für Libyen (UNSMIL) am Montag in Genf mit.

Sarraj, Chef der von der UNO anerkannten Einheitsregierung in Tripolis, prangerte unterdessen mit Blick auf den gewaltsamen Konflikt in seinem Land die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft an. Seit der Offensive des Generals Khalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis im April vergangenen Jahres habe die „Welt der Eskalation der Feindseligkeiten“ zusehen können, sagte Sarraj am Montag vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf.