„Müssen Wasser-Verband ohne Radfeld konstituieren“

Radfeld, Wörgl –Frühlingsgefühle haben wieder Saison – und machen auch vor der Kommunalpolitik nicht halt. Zumindest zeigen sich Wörgls Stadtchefin Hedi Wechner und Radfelds Gemeindeoberhaupt Josef Auer dieser Tage so harmonisch wie selten in den vergangenen Jahren. Ein gemeinsames Treffen zum Thema Wasserverband mit Radfelder Grundeigentümern, die von den Retentionsplänen des Landes am intensivsten betroffen wären, haben offenbar Wechners Mitgefühl geweckt. So schilderte sie es vergangenen Donnerstag dem Wörgler Gemeinderat bei der öffentlichen Sitzung. Für sie gibt es nur einen Weg, wie es jetzt weitergehen kann: „Wir müssen den Verband endlich konstituieren – auch ohne Radfeld!“ Denn es brauche endlich eine rechtliche Person, die überhaupt Verhandlungen mit dem rebellischen Radfeld führen kann. Wie mehrfach berichtet, wehrt sich Radfeld gegen eine Zwangseingliederung in den Wasserverband, der bereits vor einem Jahr gegründet, aber eben nicht konstituiert und damit rechtswirksam wurde.