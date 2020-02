Stadt Imst hat Anreizsystem für Sanierung in Ausarbeitung

Imst –Am Bebauungsplan im Zuge des abgerissenen und neu geplanten Objekts in der Imster Vogelhändlergasse entzündete sich erneut die Diskussion rund um den Umgang mit alter Bausubstanz in Imst: „Das Haus ist weg und damit ist der Ortsteil verändert“, klagte StR Andrea Jäger. Und: „Wir verlieren mit der rasanten Entwicklung charakteristische Bausubstanz“, fordert sie einmal mehr ein Anreizsystem zur Sanierung alter Gebäude. „Darüber haben wir im Finanzausschuss durchaus gesprochen“, erklärte dazu VBM Gebi Mantl im Gemeinderat: „Ein Anreizsystem ist in Ausarbeitung.“