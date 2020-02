Frauenhaus notwendig: Kein Schutz im Oberland

Landeck –„Im Oberland gibt es nichts.“ Gabi Plattner, Leiterin der Tiroler Frauenhäuser, sieht in den drei westlichsten Bezirken Imst, Landeck und Reutte noch viel Luft nach oben. Während es im Unterland und in Osttirol zumindest Notwohnungen gebe, in denen von Gewalt betroffene Frauen Zuflucht finden, suche man entsprechende Schutzeinrichtungen im Oberland vergeblich.