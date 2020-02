„Höhenlagen der Skiregion Landeck bei Gästen hoch im Kurs“

Landeck –Stammtischgespräch Mitte Februar in einer Skihütte im Bezirk: In der älteren Generation unter den Skifahrern herrscht nur noch Kopfschütteln. „Am Vormittag geht’s gerade noch. Zu Mittag fängt der Pappschnee an. Am Nachmittag hast du nur noch Matsch und Gatsch. Schmelzwetter mit Temperaturen über 10° C am Berg.“ Derartiges habe es früher nie gegeben, bekräftigt die irritierte Seniorenrunde. „Im Jänner nicht und auch im Februar noch nicht.“

Die ZAMG bestätigte gestern auf TT-Anfrage anhand von zwei Fallbeispielen den Temperaturschub: Von 1981 bis 2006 lag das Mittel am Patscherkofel (2247 m) im Februar bei -6,6 ° C, heuer liegt es bei -3° C. Bei der Messstation in Langen am Arlberg (1221 m) lag das Mittel damals bei -1,4° C, heuer im bisherigen Februar kletterte es auf +2° C.