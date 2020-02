Liebherr in Lienz feiert 40-jähriges Bestehen

Lienz – Im Jahr 1980 eröffnete der internationale Liebherr-Konzern sein Werk in Osttirol. Seither werden im Gewerbegebiet von Lienz Kühl- und Gefriergeräte hergestellt, die in Haushalten, im Handel und in der Gastronomie Verwendung finden. Rund 400.000 Geräte entstehen pro Jahr auf einer Gesamtfläche von 210.000 Quadratmetern, und mit rund 1350 Beschäftigten ist Liebherr Lienz der größte Arbeitgeber in der Region Osttirol-Oberkärnten und gilt als Leitbetrieb.