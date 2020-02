TVB übernimmt doch Wasserkosten für Matrei

Zur Erinnerung: Die Gemeinde Matrei klagte den TVBO: Der Verband habe es seit 2015 verabsäumt, für das Beschneiungswasser des Goldrieds zu bezahlen, so der Grund. Die Forderung nach einer Kostenübernahme geht auf die Zeit vor 2008 zurück, als es in Osttirol noch mehrere Tourismusverbände gab und nicht einen einzigen, so wie heute. Damals wurden diverse Abmachungen geschlossen, die der TVBO als Rechtsnachfolger übernehmen musste.