Coronavirus und der Sport: Das große Zittern ohne Fieber

Wenige Stunden nachdem der Tiroler seine Einreiseerlaubnis für den Iran in den Händen hielt, wurde das Turnier in Bandar Abbas am Montagabend abgesagt. „Es war nicht die wichtigste Station, ein Flug ist schnell storniert und unser Visum gilt ja bis Mitte Mai“, versucht Ermacora es locker zu nehmen: „Außerdem steht die Gesundheit über jeder Sportveranstaltung.“