SPÖ zu Hofer-Auslieferung abwartend

Die SPÖ hat sich zum von der FPÖ verlautbarten Auslieferungsbegehren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) vorerst zurückhaltend geäußert. Ihm liege dieses Begehren bisher noch nicht vor, sagte der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried am Dienstag im „roten Foyer“. Die Grünen tendieren zur Auslieferung.

Sobald er das Begehr in Händen halte, werde er dieses auch beurteilen, so der SPÖ-Abgeordnete. Die FPÖ hatte am Vortag selbst verlautbart, dass die WKStA das Begehr wegen des Verdachts der Geschenkannahme rund um die Bestellung von Asfinag-Aufsichtsrat Siegfried Stieglitz gestellt habe und darin die Aufhebung von Hofers Immunität beantragt habe. Hofer selbst erklärte umgehend, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen.