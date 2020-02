SPÖ-Chefin: „Jenen Gehör verschaffen, die man nicht laut hört“

Wien –„Rotes Foyer“ der SPÖ. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner spricht über ihre Begehren an die Polit-Verantwortlichen in Sachen Coronavirus, Vizeklubchef Jörg Leichtfried erläutert, was die Partei am Donnerstag, bei der Nationalratssitzung, beantragen wird – punkto Justiz, Tiertransporte und Transit.