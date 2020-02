Kunstraum Dom: Geistig üppiges Augenfasten

Innsbruck –Als Florian Hube­r, Innsbrucks kunstaffiner Generalvikar, im vergangenen Sommer Via Lewandowskys monumentale Lichtinstallation am Bamberger Dom sah, wusste er gleich, dass eine Intervention dieser Art auch etwas für „seinen“ Dom wär­e. Den Magdeburger Auftritt, bei dem der international gefragte Dresdner Künstler die Worte „GOOD“ bzw. „GO D“ in zwölf Meter großen Buchstaben zwischen den zwei Türmen des prachtvollen, zwischen 1209 und 1520 errichteten Gotteshauses leuchten ließ, hat der 57-jährige Künstler für die Intervention im Innsbrucker Dom grundlegend modifiziert.

Die Worte sind zwar dieselben geblieben, die Buchstaben sind hier allerdings „nur“ 25 Zentimeter hoch. Montiert in das linke untere Eck einer sechs mal vier Meter großen Plane aus grauem Kunststoff, die von der Kuppel des Altarraums abgehängt ist. Um auf diese Weise während der Fastenzeit den Blick auf das barocke Altarbild zu verhängen. Der Rahmen, auf den die Plane aufgezogen ist, zeichnet sich je nach Lichteinfall vage als Kreuz ab. Die Buchstaben werden dagegen im Dauerloop von weißem Licht durchpulst. Wobei das zweit­e O im Rhythmus des Herzschlags von Walen regelmäßig verblasst, wodurch das Wort GOOD zum GO D, dann wieder zum GOOD usw. wird.

Via Lewandowskys Kunstintervention ist bereits die 20., die von der Initiative „Kunstraum Kirche“ im Innsbrucker Dom durchgeführt wird. Erst zum zweiten Mal gibt es heuer auch in der Innsbrucker Spitalskirche ein „Fastentuch“. Gestaltet vom Tiroler Sprachkünstler Wilfried Schatz, der eine fünf mal fünf Meter groß­e, als Barriere vor den Hauptaltar gehängte Fahne mit sehr speziellen Wörtern beschrieben hat. In Groß- wie Kleinbuchstaben in den Farben Weiß, Schwarz und Grün. Das Ergebnis sind Wortschöpfungen, die auf einen ersten Blick bisweilen absurd daherkommen. Um letztlich allerdings zum Nachdenken zu animieren. Zu einem sorgsamen Umgang mit der Sprache, aber auch mit den Mitmenschen und der Natur. Wenn da etwa steht „umkEHRE“, „abFALLE“ oder „SINNventur“, gepuzzelt aus Wörtern, die Schatz u. a. im aktuellen Fastenbrief von Bischof Hermann Glettler gefunden hat. Sämtliche Worte sind auch als LED-Laufschriftband an der Fassade der Spitals­kirche zu lesen.