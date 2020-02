Hypo schaffte den Ausgleich, aber erreichte nicht den Zenit

Unterhaching – Eine Zeit lang sah es vor den 1500 Zuschauern im Sportzentrum am Utzweg nach einer glatten Niederlage gegen die Russen aus: Die legten wie aus der Pistole geschossen los, entschieden den ersten Satz nach 25 Minuten (25:20) und den zweiten nach 26 Minuten (25:22) für sich.

Doch Stefan Chrtianskys Ansprache sollte Wirkung zeigen: Die Hypo Tirol Alpenvolleys wehrten sich, zogen im dritten Satz ihr eigenes Spiel auf und vermittelten den russischen Viertelfinalgegnern das zuvor fehlende Selbstvertrauen: Nach 29 Minuten endete der Satz mit 25:23, nach 27 weiteren Minuten war der Satzausgleich hergestellt (25:23). So musste der fünfte Satz entscheiden, in dem die Russen mit 15:11 die Oberhand behielten. Eine schwere Hürde für das Rückspiel am 3. März. (TT)