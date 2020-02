IG Milch kritisiert Bauern-Demo gegen Spar

Wörgl –Dass der Bauernbund heute, wie berichtet, im Milchpreis-Streit mit Spar bundesweit mit Traktoren-Demos gegen die Handelskette protestiert, stößt den „Milchrebellen“ der Interessengemeinschaft (IG) Milch sauer auf. „Die Geißeln der Landwirtschaft, nicht nur im Milchbereich, sind die von Produzenten selber verursachten Überschüsse und die dadurch notwendigen Exporte zu Dumpingpreisen“, so die IG Milch. Sie bezeichnet den Protest als „kontraproduktiv“. Ewald Grünzweil, Obmann der IG-Milch, hofft, dass der Protest in keinem Zusammenhang mit den bevorstehenden Landwirtschaftskammerwahlen steht. „Es zeigt aber auch, dass im Milchbereich mit der Monopolstellung der Genossenschaften, deren Sitz in der Landwirtschaftskammer und der Dominanz des Bauernbundes ein besonders eigenartiges Verhältnis herrscht, das die wahren Marktgegebenheiten nicht widerspiegelt“, so Grünzweil.