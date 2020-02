Letzte Frist bis Ostern für die Kunstmesse Art

Mit einem Schuldenstand von 940.000 Euro ist die Art letzten Sommer in die Insolvenz geschlittert. Seither wird versucht, den Betrieb – mit Johanna Penz als Alleingesellschafterin – zu retten.

Aufgrund guter Nachfrage seitens der Aussteller wurde Mitte Jänner die 24. Auflage der Art in der Innsbrucker Messe planmäßig durchgeführt. Masseverwalter Christian Winder fasst das monetär­e Ergebnis dieser Kunst- und Verkaufsschau wie folgt zusammen: „Eine schwarze Null.“ Soll heißen, der Schuldenstand hat sich nicht weiter erhöht. Er wurde aber auch nicht geringer.

Im Februar hätte den Gläubigern ein Sanierungsplan vorgelegt werden sollen. Doch dieser Gerichtstermin wurde abgesagt. „Weil das nötige Geld fehlte, um den Gläubigern 20 Prozent der Forderungen anbieten zu können“, erklärt Winder. Johanna Penz habe vergeblich nach einem Investor gesucht. „Jetzt habe ich selbst mit Interessenten Kontakt aufgenommen“, so Winder. Er hat sich die Zeit um Ostern, in der ersten Aprilhälfte, als Deadline gesetzt: „Da wird entschieden, ob die Art mit Kunstmessen in Salzburg und Innsbruck weiterbestehen kann.“ Andernfalls müssten die Einzelteile des Unternehmens „einer Verwertung zugeführt“ werden.