Kurz erwartet nach Brexit „keine einfachen Verhandlungen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet „keine einfachen Verhandlungen“ über die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien nach dem Brexit. Das sagte er am Dienstag gegenüber Journalisten vor seinem Abflug nach London, wo er am späten Nachmittag Premierminister Boris Johnson treffen sollte.

Als drittes Anliegen nannte der Bundeskanzler die Rechte der rund 33.000 Auslandsösterreicher in Großbritannien, die „grundsätzlich im Austrittsabkommen schon festgehalten“ seien. Nun gehe es jedoch um die Umsetzung, „weil natürlich nach wie vor viele in einer gewissen Phase der Ungewissheit leben, und je schneller es hier absolute Klarheit gibt und das auch umgesetzt ist, desto besser“ für die Betroffenen.

Kurz sollte um 16.30 Uhr Ortszeit (17.30 Uhr MEZ) in der Downing Street von seinem konservativen Amtskollegen Johnson empfangen werden. Davor war ein Gespräch mit Staatsminister Michael Gove geplant. Der Bundeskanzler war zuletzt im November 2018 für den österreichischen EU-Ratsvorsitz in London. Damals war er ebenfalls in der Downing Street zu Gast - bei Johnsons Amtsvorgängerin Theresa May.