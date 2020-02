In der Waldviertler Stadtgemeinde Heidenreichstein ist am Dienstag eine junge Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte einen Online-Bericht von „oe24“. Die weibliche Leiche war in einer Wohnung entdeckt worden. Die Ursache des Todes der Frau stand vorerst nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen liefen am Dienstagnachmittag auf Hochtouren.