Lkw mit einem Rad weniger gestoppt - hatte aber 300 geladen

Ein 44-jähriger Lkw-Lenker aus der Türkei ist am Dienstag auf der Westautobahn (A1) bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) von der Polizei gestoppt worden, weil ihm ein Rad fehlte. Dieses hatte er offenbar bereits in Ungarn verloren und war seither ohne unterwegs - dabei hätte seine Ladung aus 300 neuen Lkw-Reifen bestanden, so die Exekutive.