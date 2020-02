Nach Kritik: Stadt Schwaz lehnt Pflastersteine aus Indien ab

Schwaz – Die Schwazer Innenstadt soll neu gepflastert werden – ein Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund zwei Millionen Euro. Doch dass dafür indische Steine angeliefert werden sollen, stieß bei einigen Schwazern auf Unverständnis – die TT berichtete. Beim Faschingstreiben nahm man die Entscheidung für die Steine aufs Korn. Als Inder verkleidet tauchte ein Bautrupp am Stadtplatz auf und brachte das neue Pflaster mit. Viele Zuschauer kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.

Auch die Politiker schmunzelten auf der Tribüne. Doch an diesem Tag wussten sie schon: Der indische Stein wird nicht kommen. Aber nicht, weil man sich gegen den weiten Transportweg entschieden hat. Das Nein zum Stein kam, weil der indische Anbieter den Stein nicht schneiden kann. „Und Gebrochene kann man nicht so eng aneinanderlegen. Das bedeutet größere Fugen und das ist nicht so fein zum Gehen, gerade für die Frauenwelt mit Stöckelschuhen“, erklärt VBM und Baureferent Martin Wex. Die Pflastersteine von Indien anliefern und dann irgendwo schneiden zu lassen, das wollte man nicht. Der Aufwand spreche nicht dafür.