„Just Mercy“: Vom gerechten Weg zurück in die Freiheit

Innsbruck –Vier Prozent aller zum Tode Verurteilten in den USA sollen unschuldig sein, schätzen Experten. Grund genug für den Harvard-Absolventen Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), 1989 in Montgomery, Alabama, eine Kanzlei zu eröffnen.

In den immer noch rassistischen Südstaaten sitzen unzählige Afroamerikaner im Todestrakt ein, darunter auch Familienvater Walter McMillian. Im Prolog begegnen wir ihm beim Arbeiten im Wald. Doch als er auf der Heimfahrt vom Sheriff aufgehalten wird, sehen wir ihm an, dass er nichts Gutes erwartet.

Mehrere Gefängnisjahre später hat er sich fast schon aufgegeben. Der idealistische Stevenson muss ihn erst überzeugen, wieder das Risiko der Hoffnung einzugehen. Da hat der Anwalt selbst schon den Rassismus in Form einer Leibesvisitation zu spüren bekommen. Auch der Staatsanwalt und Sheriff machen ihm das Leben schwer.

Als gute Seele assistiert dem Juristen die weiße Südstaatlerin Eva Ansley, gespielt von Brie Larson. Sie gründete mit Stevenson zusammen die Equal Justice Initiative, eine NGO, die Gratis-Rechtsbeistand für Inhaftierte bietet, speziell in der Todeszelle.

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Die Szene, in der der Anwalt Myers im Gefängnis besucht, ist der Wendepunkt im Detektivteil der Geschichte. Stevenson appelliert an das gute Gewissen seines weißen Gegenübers, sein von der Polizei erpresstes Geständnis zu widerrufen. Doch der kriminelle Zeuge hat eigene Probleme, will nur ein wenig Gesellschaft und einen Softdrink spendiert bekommen.