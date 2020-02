Kitzbühel – Ein massiver neue­r Gebäudeteil neben dem Hotel Erika – das zeigt eine Visualisierung, die kürzlich im Internet aufgetaucht ist. Genau diese sorgt nun für Gesprächsstoff in der Stadt. Gibt es doch derzeit bereits Erweiterungs- und Umbaupläne für das Grand Tirolia und das Alpenhotel am Schwarzsee. Und bereits bei diesen beiden Vorhaben gab es in den vergangenen Wochen viele kritische Wortmeldungen, die TT berichtete.