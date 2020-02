„eldoRADo“ 2020: Läufer und Radler erobern Angerberg

Angerberg – Auch heuer wird die Gemeinde Angerberg wieder zum „eldoRADo“ für alle Mountainbiker. Das Bike & Run Festival findet am 30. und 31. Mai in der Unterländer Gemeinde statt und bietet verschiedene Bewerbe und Veranstaltungen für Sportler aller Alters- und Leistungsstufen.

Gestartet wird am Samstag, 30. Mai, um 6 Uhr mit der Nummernausgabe, der erste Bewerb steht um 8 Uhr mit dem Trail Run in allen Klassen an. Der Kids Cup startet dann um 15 Uhr. Am Sonntag geht es ebenfalls um 6 Uhr los, um 8.30 erfolgt der Startschuss für den ersten Marathon.