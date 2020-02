Von Bildung bis Arbeit: Welche Mängel Jugendliche auf dem Land orten

Unabhängig davon, ob sie auf dem Land oder in der Stadt leben, sehen sich viele junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. 35 Prozent sind den Ergebnissen zufolge nicht der Meinung, dass ihre Generation Zugang zu guten Jobs mit fairen Arbeitsbedingungen hat. Was die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt anlangt, sagen 36 Prozent, keine guten Informationen oder angemessene Unterstützung zu erhalten. 64 Prozent der Befragten orten Chancenungleichheit unter jungen Menschen. Sie sagen, nicht alle hätten die gleichen Möglichkeiten, Fähigkeiten zu entwickeln, die für den Arbeitsmarkt notwendig sind.

Die Umfrage ist Teil des EU-Jugenddialogs. Dieser sieht Befragungen dieser Art in allen Mitgliedsländern vor. Die Ergebnisse werden am Ende des Prozesses auf EU-Ebene diskutiert, auf der gemeinsame Ziele erarbeitet werden. Die vorherige, sechste Version des Jugenddialogs – in den Jahren 2017/18 – hat elf Jugendziele hervorgebracht, darunter die Stärkung der Jugend im ländlichen Raum, aber auch gute Arbeit, psychische Gesundheit und Wohlbefinden.

Die aktuelle, siebente Version des Jugenddialogs hat im Jänner 2019 begonnen. Teile der Befragung in Österreich waren eine Online-Umfrage sowie Dialoge in Kleingruppen. Die Bundesjugendvertretung trägt die Resultate in die zweite Österreichische Jugendkonferenz – von 4. bis 6. März in Vorarlberg – weiter.