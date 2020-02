Auf der Suche nach sechs Holzquartieren um 9,1 Mio. €

Baur betonte, dass es gelungen sei, bis zu 9000 schutzbedürftige Menschen in Tirol bestmöglich zu versorgen. Die Opposition hingegen kritisierte strukturelle Mängel, fehlende Ausschreibungen bzw. Auseinandersetzungen im Aufsichtsrat über Entscheidungen in den TSD. Das zog sich bereits wie ein roter Faden durch den 2017 veröffentlichten Bericht des Landesrechnungshofes. Dass manches unkoordiniert war, bestätigte sich auch gestern in den Befragungen Baurs und danach von Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP). In der Gründungsphase der TSD fiel die Flüchtlingsgesellschaft noch in Zoller-Frischaufs Zuständigkeit.

Im Dezember 2015 hat die schwarz-grüne Landesregierung den Ankauf, die Errichtung und die notwendige Grundstücksbeschaffung für sechs Flüchtlingsquartiere in Holzmodulbauweise beschlossen. Kostenpunkt 9,1 Millionen Euro. NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer hatte schon in der Vorwoche den ehemaligen Leiter der Sozialabteilung und Ex-TSD-Aufsichtsratschef Johann Wiedemair nach dem Verbleib der Holzhäuser befragt. Oberhofer blieb ratlos zurück.

Recherchen der TT haben schließlich ergeben, dass zwei Holzquartiere in Sistrans/Aldrans sowie in St. Anton für die Flüchtlingsunterbringung aufgestellt wurden. Die anderen haben die Tiroler Sozialen Dienste jedoch nicht benötigt. Das Land hat drei davon ebenfalls errichtet, sie seien allerdings in anderweitiger Verwendung. Ein Holzhausmodul im Wert von mehr als 714.000 Euro liegt aber noch auf Vorrat bei der Firma. Was damit passiert, konnte gestern niemand sagen. Jedenfalls dürfte jetzt Bewegung in die Sache kommen, in der nächstwöchigen Regierungssitzung werden die Holzhäuser wohl Thema sein.