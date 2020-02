Innsbruck – Franz Gruber redet gerne und das auch schnell. Bei der Frage, wie er emotional betrachtet seinen Polit-Abschied sieht, dauert es dann aber einige Zeit, bis Gruber schließlich sagt: „Natürlich ist da auch Wehmut.“ Dabei hatte der scheidende Vizebürgermeister gestern gar keine Zeit für Gedanken an seinen Rücktritt. Bis zuletzt hatte der wortgewaltige ÖVP-Mann auch was zu sagen – und zu entscheiden. „Ich kämpfe bis zum Schluss gegen das Corona­virus.“ So war gestern zwar das Büro schon leergeräumt, „der Franz“ aber dank Laptop und Handy „voll im Einsatz“.