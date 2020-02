Leerstand in Innsbruck: FPÖ zeigt Bürgermeister Willi an

Innsbruck – Das Thema Leerstand und Datenschutz lässt in Innsbruck weiter die Wogen hochgehen: Nun schaltet die FPÖ sogar die Datenschutzkommission und die Staatsanwaltschaft ein.

Wie berichtet, hat BM Georg Willi (Grüne) letzte Woche erste Ergebnisse von Untersuchungen zum Wohnungsleerstand vorgestellt: So teilte er mit, dass aktuell 2031 Wohnungen seit über zwei Jahren leerstünden, abgeleitet aus Stromverbrauchsdaten der IKB. Trotz einer Klarstellung der IKB, dass keine personenbezogenen Daten weitergegeben worden seien, sondern als „Zählbereiche“ nur gesamte Straßenzüge definiert wurden – was auch Willi klar betonte –, übt die FPÖ heftige Kritik: So seien auf den ebenfalls präsentierten Grafiken sehr wohl einzelne Häuser, auch mehrere pro Straßenzug, als Geringverbraucher ausgewiesen und zu erkennen.