Junge Musiktalente laden zum Konzert in Sillian

Das Tiroler Landeskonservatorium bietet seit Herbst eine spezielle Talenteförderung: In Zusammenarbeit mit den Tiroler Musikschulen haben junge Talente aller Instrumente einschließlich Gesang aus allen stilistischen Bereichen hier die Möglichkeit, über den Besuch des Musikschulunterrichts hinaus in regelmäßigen Abständen zusätzlich am Tiroler Landeskonservatorium unterrichtet zu werden. Die Lehrenden beider Institutionen arbeiten dabei in enger Abstimmung miteinander im vernetzten Unterricht.