Coronavirus: Zwist um Kurzarbeit für Reisebüros

Wien, Innsbruck – Die Verbreitung des Coronavirus von Italien aus versetzt die Tourismusbranche in Alarmbereitschaft, ist doch Italien Top-Reiseziel der Österreicher. Laut der Wirtschaftskammer (WKÖ) sind in der Reisebranche Veranstalter von Gruppenreisen am stärksten von den Coronavirus-Turbulenzen betroffen. Das Geschäft mit chinesischen Touristen sei nahezu zum Erliegen gekommen. Betroffen seien auch Busreisen nach Venedig.