Start politischer Gespräche über Libyen trotz großer Skepsis

In Genf haben nach UNO-Angaben am Mittwoch politische Gespräche über die Zukunft Libyens begonnen. Das teilte das Büro des UNO-Gesandten Ghassam Salamé mit, machte aber keinerlei Angaben, wer tatsächlich in Genf war. Schon zuvor hatte es Zweifel gegeben, ob Vertreter der Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj und General Khalifa Haftar tatsächlich zu den Verhandlungen anreisen würden.

Die Delegation des Parlaments im ostlibyschen Tobruk, das Haftar unterstützt, sagte die Teilnahme an den Gesprächen ab. Die Delegation sei schon am Dienstag von Genf nach Benghazi zurückgekehrt, teilte der Parlamentssprecher mit. Mohammed Siala, Außenminister der Sarraj-Regierung mit Sitz in Tripolis, hatte sich am Montag bereits skeptisch zu dem Zeitplan geäußert. Seine Regierung habe zu dem Zeitpunkt noch gar keine Einladung gehabt, sagte er in Genf.