Zu wenig Nachwuchsköche im Ötztal: Klare Botschaft an die Jugend

Ötztal – Der Ötztal Tourismus fungiert als Projektträger der so genannten „Genussbotschafter“. Dazu wurden bereits die ersten heimischen Gastronomielehrlinge ausgebildet. Sie lernten Ötztaler Produzenten und deren Arbeitsweise sowie die regionalen Spezialitäten kennen, um sie am Ende bewusst in Szene setzen zu können. Die Spange soll Landwirtschaft und Tourismus besser zusammenhalten bzw. zusammenführen.

Mit im Boot sind von Sozialpartnern über Gastronomen und Banken bis hin zu Agrarmarketing und Regio Imst etliche Projektpartner, wie Dominik Linser von Ötztal Tourismus hervorheben kann. „Man möchte glauben, es sei ein Leichtes, die im Ötztal hergestellten Spezialitäten auch dort an die Konsumenten zu bringen. Aber weil die Dienstleistungskette mitunter Umwege nimmt oder weil in den Küchen die Skills fehlen, landen Top-Produkte nicht bei uns auf der Speisekarte und auf den Tellern der Gäste. Genau das wollen wir ändern!“, bekräftigt Linser.

Bereits acht Genussbotschafter konnten die Ausbildung erfolgreich durchlaufen und die Stimme des Ötztals in die Welt tragen. „Insgesamt gehören die Berufsbilder in der Gastronomie und Hotellerie diesbezüglich nachgeschärft und aufgewertet. Den Köchen, Kellnern und Rezeptionisten wollen wir Wissen vermitteln und ihnen eine Bühne bieten, auf der sie glänzen können“, schildert der Tourismusmanager.

Nicht vergessen wird dabei auf die historischen Hintergründe, wie das Tal besiedelt wurde, welche Traditionen und welche Kultur dahinterstecken. Hier arbeite man z. B. mit den Ötztaler Museen intensiv zusammen, um auf die „Wurzeln“ nicht zu vergessen. Die zweite Stufe beschäftigt sich mit den Produktionskreisläufen, den Anforderungen der Hotellerie an den Handel und mit der Logistik. Stufe drei befasst sich mit Vermarktungsstrategien. Wie wertvoll das Bemühen um eine Imagepolitur und wie wichtig die Arbeit der Genussbotschafter ist, zeigen die nackten Zahlen: Im gesamten Ötztal finden sich nur noch 16 Kochlehrlinge, verteilt über drei Lehrjahre. In Summe hat eine der stärksten Tourismusregionen Österreichs lediglich etwas über 50 Lehrlinge in Gastronomie und Hotellerie (inklusive Koch, Kellner, Rezeption etc.) vorzuweisen. Mitte Juli startet jedenfalls das zweite Ausbildungsmodul „Almwirtschaft“. Anfang September folgt das Finale mit „Foodhunting“. Linser definiert sein Bemühen um die Genussbotschafter klar mit den Worten „Open End“. Auf www.oetztal-genussbotschafter.at finden sich ­Zusatzinfos.