Zahlreiche Coronavirus-Verdachtsfälle nicht bestätigt

Es bleibt bei zwei bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich - vorläufig: Am Mittwoch, dem Tag, nachdem die ersten beiden bestätigten Fälle in Österreich, genauer in Tirol, aufgetaucht waren, sind zahlreiche Verdachtsfälle in mehreren Bundesländern aufgetaucht. Aktuell stehen 23 Personen unter Quarantäne. Weitere erwiesene Infektionen gab es bisher aber nicht.

Das Pärchen aus Italien, das in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden war, befand sich indes in der Innsbrucker Klinik weiter in einem guten Zustand. „Sie sind beide nach wie vor fieberfrei und stabil“, sagte eine Kliniksprecherin der APA. Mehrere Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne, wiesen bisher aber keine Symptome auf.

Das Paar fuhr allerdings am vergangenen Samstag noch mit der Innsbrucker Nordketten- und der Hungerburgbahn berg- und talwärts. Dies teilte das Land am Mittwoch mit und nahm dies zum Anlass, den zu diesem Zeitpunkt anwesenden Fahrgästen anzubieten, sich an eine eingerichtete Hotline zu wenden.

Eine Ansteckung für die weiteren Fahrgäste sei aus medizinischer Sicht aber „sehr unwahrscheinlich“, betonte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber . Die Möglichkeit, sich an die Hotline unter der Telefonnummer 0800 80 80 30 zu wenden, habe man im Sinne einer „maximalen Transparenz bei der Kommunikation“ vorgenommen, sagte der Sicherheitsbeauftragte der Stadt Innsbruck, Elmar Rizzoli. Der Aufruf betreffe alle Personen, die ebenso zu diesen Zeiten in der Bahn, Gondel oder vor Ort anwesend waren, hieß es.

Bis Mittwoch wurden österreichweit 321 Tests durchgeführt. In Wien wurde das Gymnasium Albertgasse in der Josefstadt vorübergehend gesperrt, nachdem eine Lehrerin nach einem Besuch in Norditalien Symptome einer Infektion aufwies. Die Schüler durften vorübergehend das Gebäude nicht verlassen, bis am frühen Nachmittag die Entwarnung kam. Bei der Lehrerin wurde das Virus nicht nachgewiesen.

Am Nachmittag gab der Informationsdienst der Vereinten Nationen (UNIS) bekannt, dass bei einem Mitarbeiter der UNO-City ebenfalls der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus aufgetaucht ist. Der Mitarbeiter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, vier enge Kontaktpersonen nach Hause geschickt. Das Ergebnis stand noch aus.

Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA15) reagierte mit einem Aushang an Kindergärten auf die jüngsten Coronavirus-Fälle. Demnach sollen Personen, die in den letzten 14 Tagen in Norditalien oder China waren, freiwillig Gemeinschaftseinrichtungen fern bleiben. Bei Symptomen wie Husten, Fieber oder Atembeschwerden sollten Kindergärten keinesfalls aufgesucht werden.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärte bereits, dass eine prophylaktische Sperre von Schulen oder Kindergärten absolut nicht vorgesehen sei. Zudem verschickte das Bildungsressort einen Krisenplan zum Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen und Universitäten. Da es sich beim Coronavirus Covid-19 um eine meldepflichtige Erkrankung handelt, müssen sofort der Schularzt, die Schulleitung bzw. die Leitung der Hochschule eingeschaltet werden, die dann mit den zuständigen Gesundheitsbehörden (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat) Kontakt aufnehmen. Gibt es bei Minderjährigen einen Verdacht auf oder die Bestätigung einer Infektion, müssen auch die Erziehungsberechtigten informiert und die weitere Vorgangsweise - etwa eine Einlieferung ins Spital - geklärt werden.

Entwarnung gab es auch im Fall einer 56-jährigen Italienerin aus dem Raum Udine in einer Apartmentanlage im Kärntner Tourismusort Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal), die im Skiurlaub ums Leben gekommen war. Der Notarzt hatte die Erkrankung zunächst nicht ausgeschlossen. Nach Auswertung eines Abstrichs gaben die Behörden kurz nach 13.00 Uhr Entwarnung. Die Urlauberin war nicht mit dem Virus infiziert.

In Niederösterreich wurde ebenfalls ein Coronavirus-Verdachtsfall bekannt. Demnach hat eine Frau aus Gablitz (Bezirk St. Pölten) nach der Rückkehr aus einem Italien-Urlaub „typische Symptome“ aufgewiesen. Die Patientin wurde bereits getestet, die Untersuchungsergebnisse könnten noch am Mittwoch vorliegen.