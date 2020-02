Preis für Defilee schwarzer Wäscherinnen bei Rio-Karneval

Mit einem Defilee über traditionelle schwarze Wäscherinnen in Salvador hat die Sambaschule Unidos do Viradouro den Wettstreit der besten Sambaschulen beim Karneval in Rio de Janeiro gewonnen. Die Schule aus Niteroi, einer Nachbarstadt Rios, setzte sich in einem spannenden und knappen Wettbewerb gegen 13 Mitstreiter der Spezialgruppe durch, teilte die Jury im Sambodrom am Mittwoch (Ortszeit) mit.