Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in US-Stadt Milwaukee

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Bierbrauerei in der US-Stadt Milwaukee (Wisconsin) sind nach Angaben von Präsident Donald Trump fünf Menschen getötet worden. Der Angreifer habe außerdem mehrere Menschen verletzt, einige davon schwer, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Bei seinen Äußerungen handelte es sich um die ersten konkreteren Angaben zu dem Vorfall von offizieller Seite.