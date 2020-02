Zwei türkische Soldaten bei Luftangriff in Idlib getötet

Bei einem Luftangriff in der umkämpften syrischen Provinz Idlib sind zwei türkische Soldaten getötet worden. Die türkischen Truppen hätten daraufhin „Ziele“ der syrischen Regierungstruppen in der Region angegriffen, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Seit Monatsbeginn wurden in Idlib 19 türkische Soldaten getötet.