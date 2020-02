Baustart für St. Johanner Kinderbetreuungszentrum

St. Johann i. T. – „Wir bauen etwas ganz Tolles für unsere Kinder“, freute sich St. Johanns Bürgermeister Hubert Almberger am Mittwochnachmittag beim Spatenstich für das neue Kinderbetreuungs­zentrum am so genannten Elbogenfeld. Auch wenn der Baubeginn etwas zurückgestellt worden sei, was aber den neuen Richtlinien bzw. geforderten Raumgrößen geschuldet ist. „Ihr tut etwas Gutes für unsere Kinder“, betonte auch Landesrätin Beate Palfrader.