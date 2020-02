Oberösterreicherin übergab Trickbetrügerin 27.000 Euro

Eine 76-Jährige aus dem Bezirk Eferding hat einer Trickbetrügerin 27.000 Euro übergeben. Die Frau rief am Mittwoch gegen 9.00 Uhr bei der Seniorin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dabei kam das Opfer zur Ansicht, mit einer Verwandten namens Karoline zu sprechen. Diese erzählte von einer Eigentumswohnung, die sie in Wels gekauft hätte, und lockte der Pensionistin das Geld heraus.