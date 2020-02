Erster bestätigter Coronavirus-Fall in Wien

In Wien gibt es einen ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Das gab das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA bekannt. Betroffen sei ein älterer Mann. Er sei in einem noch nicht näher genannten Spital des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) untergebracht, sagte ein Sprecher. Nähere Informationen sollen um die Mittagszeit veröffentlicht werden.

Die Behörden wollen unterdessen die Bevölkerung in Sachen Coronavirus noch stärker über Eigenschutz aufklären sowie über die Vorgangsweise bei Verdachtsfällen informieren. Das kündigte der stellvertretende Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Lang, an. Brigitte Zarfl, Ex-Gesundheitsministerin und Spitzenbeamtin des Gesundheitsressorts, verwies auf die stabile Lage in Österreich.