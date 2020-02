Innsbruck –Panik und Hysterie sind wegen des neuen Coronavirus fehl am Platz, sagen die meisten Experten, Vorsicht ist aber angebracht. Auch deshalb wurden in den vergangenen Tagen weltweit zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt oder verschoben. Wer kommt in so einem Fall für den finanziellen Schaden auf? Wie sieht es aus, wenn ein Betrieb wegen eines Krankheitsfalls geschlossen wird?