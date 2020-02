„Aufzeichnungen aus der Unterwelt”: Gschichtln aus der Strizzi-Szene

Berlin – „Eine Wiener Unterwelt hat’s nie gegeben.“ Das behauptet einer der Strizzis im österreichischen Dok-Film „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“, der diese Woche auf der Berlinale seine Weltpremiere feierte. Ein glatte Lüge, wie die Südtirolerin Tizza Covi mit ihrem Partner Rainer Frimmel in 115 Filmminuten zeigt. Wenn der Wienerlied-Sänger Kurt Girk und sein Freund Alois Schmutzer in Meidlinger und Ottakringer Heurigen ihre Gschichtln aus dem Wien der Nachkriegszeit auspacken, ist das ebenso nostalgisch wie hart. Immerhin geht es dabei auch um die verdrängten Nazi-Jahre, alte Kriegsverbrecher und Erinnerungen an den Suizid der jüdischen Vermieter in der Leopoldstadt.