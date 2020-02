Vergiftetes Klima in Justizanstalt Innsbruck: Chef zeigt sein Personal an

Innsbruck –Es fehlt Personal, die Arbeit in den heimischen Justizanstalten belastet. Der hohe Ausländeranteil verschärft die Situation zusätzlich, zum Teil sind die Beamten mit massiver Aggressivität konfrontiert. Mit Stichtag Dezember 2019 hatten 262 der 497 Gefängnisinsassen in der Justizanstalt Innsbruck keine österreichische Staatsbürgerschaft. Deshalb hat die dortige Personalvertretung in der Vergangenheit stets auf die größer werdenden Schwierigkeiten und Herausforderungen hingewiesen. Das stieß naturgemäß nicht auf Wohlgefallen der Anstaltsführung.