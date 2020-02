Stanglwirt startete mit prominent besetztem Heringschmaus in die Fastenzeit

Going am Wilden Kaiser – Traditionell lud die Familie Hauser am Aschermittwochabend wieder zum Heringsschmaus im Stanglwirt. Wie jedes Jahr erwarteten die Gäste unzählige Köstlichkeiten aus den Meeren, Flüssen sowie Seen und doch war heuer einiges anders.

Überraschungen gab es für die Gäste auch in puncto Optik. Das gesamte Buffet präsentierte sich in einem neuen Look. War in den vergangenen Jahren der Style rustikal geprägt und unterstrichen Fischernetze das Aschermittwoch-Ambiente, so standen heuer Eisskulpturen im Mittelpunkt. Die illustre Gästeschar zeigte sich begeistert und ließen sich die Köstlichkeiten schmecken. Darunter wurden auch wieder einige Promis gesichtet, wie Schwimmstar Franziska van Almsick und die deutsche Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange. (TT)