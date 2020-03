Spät, aber doch: TVB Osttirol gibt 420.000 Euro für Bergbahnen frei

Lienz – Beschlossen ist es schon seit rund zwei Jahren, nun wird endlich auch das Geld dafür bewilligt: Der Tourismusverband (TVB) Osttirol steckt insgesamt 420.000 Euro in die Lienzer Bergbahnen AG. Bewerkstelligt wird der Geldfluss über die Zeichnung neuer Aktien. Am Montag, den 9. März, findet die Vollversammlung des TVB statt, an diesem Abend sollen die Mitglieder die Aktienzeichnung absegnen. So steht es auf der Tagesordnung.