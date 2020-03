Job-Abbau bei Swarovski ist ein „schwerer Schlag“

Wattens – Die Ankündigung von Swarovski, am Standort Wattens den Personalstand „deutlich“ zu reduzieren, sorgt für Verunsicherung. Die nächsten Monate dürften beim Kristallkonzern an vielen Fronten recht turbulent werden. „Wir müssen uns jetzt ein Gesamtbild über die Situation verschaffen“, hieß es gestern seitens der Produktionsgewerkschaft ProGe, die die Arbeiter bei Swarovski vertritt. Die Ankündigung des Jobabbaus sei einigermaßen überraschend gekommen: „Erwartet haben wir das in der Form nicht.“ Zunächst könnten die angepeilten Kürzungen den Bereich der Angestellten treffen. Wann genau, in welcher Form und über welchen Zeitraum hinweg sich der geplante Personalabbau erstreckt, ist noch unklar.