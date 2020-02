Feinripp Ensemble macht sich für Osttiroler Kaufleute stark

Oberlienz – Heute Freitag feiert das Stück „Der Preis. Ein Theaterstück in 9 Szenen plus 1 Gratis“ Premiere im Gemeindesaal Oberlienz. Die Darsteller des „Feinripp Ensemble“ nehmen dabei auf humoristische Weise Diskonter-Wahnsinn und Rabatt-Schlachten aufs Korn. Das Stück wird in Kooperation mit den Osttiroler Nahversorgern gezeigt. Weitere Termine: 29. Februar im Kulturzentrum Sillian, 13. März im Pfarrsaal Virgen und 14. März im Kulturheim Assling, Beginn: 20 Uhr. Kartenvorverkauf in den Raiffeisen-Banken. (TT)