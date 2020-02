BGF-Gütesiegel: „Gesunde Mitarbeiter sind zufriedener und kreativer“

Das auch vom Gesundheitsministerium und Fonds Gesundes Österreich forcierte Projekt „Betriebliche Gesundheitsförderung“ erfreut sich weiter steigender Teilnahmezahlen. Im Vorjahr ist in Tirol die Zahl jener Betriebe, welche die BGF-Charta (damit verpflichten sie sich zu einem umfassenden Gesundheits-Management) unterschrieben haben, weiter von 172 auf 182 (in diesen arbeiten mehr als 57.000 Beschäftigte) angestiegen. Bisher 53 Unternehmen haben bereits den kompletten Prüfprozess durchlaufen und dürfen das Gütesiegel tragen (mit 24.800 Beschäftigten). Laut Melitopulos-Daum haben sich die Zahlen in Tirol in den letzten zehn Jahren versechsfacht. Bundesweit sind Unternehmen mit mehr als einer halben Million Beschäftigten bei BGF mit an Bord.

Bei einer vom Projektteam um Leiterin Lisa Stern organisierten Feier in der Österreichischen Gesundheitskasse in Innsbruck bekamen insgesamt 18 Unternehmen (mit zusammen knapp 7200 Beschäftigten) Gütesiegel verliehen, davon elf zum ersten Mal: Geberit Huter, Hollu Systemhygiene, das Ingenieurbüro Kirchebner Ziviltechnikergesellschaft, die Lebenshilfe Tirol, die Pletzer-Gruppe, der PVÖ Pensionistenverband Österreich, die Sparkasse Kufstein, die UMIT, die Wohn- und Pflegeheime in Kramsach und Lienz sowie das Wohnheim Tivoli. Die 1. Wiederverleihung bekamen das Alpenresort Schwaz, Grissemann in Zams, das CRZ IT Center, Liebherr Hausgeräte Lienz und pro mente Reha in Lans. Die 2. Wiederverleihung ging an die Fritz Egger GmbH & Co. OG und die bereits 3. Wiederverleihung an die Raiffeisen- Landesbank Tirol. (va)